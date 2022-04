Florence CORNELOUP

Fleuriste depuis 18 années dont 11 comme responsable au sein de la franchise Rapid Flore,dirigeant une équipe de 7 personnes sur deux point de vente (Issoire et Riom) puis arrivée en Bourgogne en 2007 responsable dans une franchise plus petite avec 1 personne et une apprentie; j'ai eu envie de donner un nouvel essor à ma carrière.



L'année 2015 m'a permis de valider mes acquis en faisant une formation de Responsable Rayon pour obtenir un diplôme de niveau IV accompagner par une formation de 9 semaines en collaboration avec la Responsable Rayon Décoration chez Conforama Montceau les Mines.



Dynamique ,motivée et méthodique,ayant le goût du challenge, la culture du résultat, maîtrisant les techniques de vente, le merchandising, de management, lecture de tableaux de bord, suivi de cadencier je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans le domaine de de la grande distribution en produits non alimentaires dans un rayon de 40 Km autour de Montceau les Mines







Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint