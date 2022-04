Florence COULIN

ATP consulting (www.atpsonculting.ch)

Coaching, individuel ou d'équipe, privé ou d'entreprise.

Gestion du changement

Supervisions

Transition de carrière

Recherche d’emploi

Bilan professionnels/personnels



Formations diverses sur mesure, management, vente, communication, évolution personnelle, etc….



Expériences:

10 ans de recherche pharmaceutique avec publications

Enseignement en sciences naturelles/ techniques de recherche emploi/ techniques de communications orales

Indépendante en créant ATP Consulting



Formation :

Master en Biologie

Certificat d’aptitude à l’enseignement secondaire

PNL, systémique, AT, accréditée Insights Discovery et MBTI (indicateurs de personnalité),..

Formation poussée en coaching et formateur d’adulte