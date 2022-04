Florence COURNEDE

Expériences marketing opérationnel online et offline B2B B2C



Segmenter le marché, les produits, les concurrents, les circuits de distribution.

Définir les stratégies marketing, communication et commerciales.

Créer et piloter les plans d'actions marketing, communication, commerciaux

Créer les supports marketing et de communication.

Motiver, partager et faire adhérer aux projets.

Définir et gérer les budgets et les ressources.

Organiser les échanges d'informations interne et externe.

Mettre en place des outils de veille pour s'adapter aux évolutions.

Produire du contenu optimisé.

Administrer un site Web marchand.

Piloter des projets.





Mes compétences :

Marketing internet

Négociation commerciale

Negociation achats

Communication

Trade marketing

Objectifs de concrétisation

Marketing opérationnel et stratégique

Gestion de la relation client

Management