Www.florencecourtin.fr



Florence Courtin est une architecte DPLG spécialisée EcoClimatique.



L’agence vous accueille, vous conseille, pour tous vos projets

et pour toutes les phases architecturales :



le terrain : vous guider dans le choix de votre terrain, qui est la base de l’architecture Bioclimatique.



la faisabilité : vérifier la faisabilité technique et financière de votre projet.



l’esquisse : transcrire vos besoins, vos envies, vos rêves en 3 dimensions, en optimisant votre budget.



le permis de construire : réaliser le dossier complet et le déposer auprès des services concernés.



le dossier de projet : réaliser les plans techniques de votre projet, afin de permettre la réalisation par les entreprises.



le choix des entreprises : consulter des entreprises qualifiées, analyser leurs offres pour vous aider à choisir.



le suivi de chantier : assurer la bonne réalisation des travaux, dans les règles de l’art et dans les délais impartis, grâce à un suivi hebdomadaire du chantier.



Et pour des missions complémentaires :



la décoration : choisir le mobilier et la décoration adaptés à votre style et à votre projet.



Florence Courtin est une architecte du détail, elle aime allier la technique et la poésie. Elle réalise des volumes épurés que la lumière et les détails font vibrer.