Florence D'ARGOUBET

Mon expérience professionnelle s’est exercée pendant 16 ans dans la gestion et l’organisation de projets culturels, de leur conception jusqu’à leur réalisation. Le relationnel et le sens de la négociation ont toujours eu une place prépondérante dans mes fonctions. Activités culturelles, recherche de partenariat, communication et relations publiques sont mes métiers.



Mon intérêt est toujours aussi vif pour coordonner les actions, organiser des évènements porteurs à travers la mise en valeur des productions et du travail artistique, élargir les publics potentiels et les partenariats.