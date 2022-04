Florence D'HUY

Après une formation en stratégie publicitaire et marketing , j'ai voulu compléter mon parcours par un M2 en Communication Digitale. Ce cursus d'études m'a permis d'acquérir les compétences essentielles pour mieux cerner les nouveaux enjeux de la communication et de l'écriture.



C'est chez Oxygène Communication et Companéo que j'ai saisi l'opportunité de consolider mes compétences dans l'univers du digital (rédaction web, SEO/SMO/SEM/SEA, création de contenus B2B et B2C...).



Je suis passionnée par l'écrit. Du contenu au contenant, je perfectionne mon travail à tout les niveaux: de l'axe d'approche d'un sujet, du choix du lexique, à la cohérence texte-image, je mets à votre service ma plume et ma créativité tout en tenant compte des contraintes des moteurs de recherches et des attentes des lecteurs.



Mes compétences :

Marketing stratégique

Webmarketing

Réseaux sociaux

Référencement internet

SMO

SEO

SEM

Rédaction web

Rédaction de contenus

Google analytics