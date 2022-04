Je suis assistante dentaire. Ce métier demande beaucoup de rigueur et d'attention. Ce sont mes principales qualités.

Je désire changer d'horizon et occuper un poste de secrétaire. Je suis organisée, attentive aux autres et à l'écoute, impliquée dans mon métier.

Je cherche un emploi sur Nantes et son agglomération.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

stocks assistance