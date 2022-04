Florence DAIRE

Professionnelle de la gestion administrative, j’ai pu mettre en place mon expérience dans plusieurs entreprises et prendre en charge la gestion de plusieurs directions et ce dans divers domaines y compris la comptabilité.



Mes différents emplois m’ont amené à être très polyvalente et à prioriser mes tâches mais aussi faire face aux imprévus inhérents à toute entreprise au quotidien



Rigoureuse, adaptable et maîtrisant parfaitement la gestion administrative d’un service, je serais donc opérationnelle au sein de votre équipe.



Mes compétences :

Assistanat de direction

Gestion des ressources humaines

Comptabilité

Sage Accounting Software

Microsoft Access