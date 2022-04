Florence DALLE

Place l'homme et les équipes au coeur de la performance:

- Adhésion des collaborateurs

- Sens du service et de la performance

- Orientée résultats

- Volonté de changement et de dynamique collective



Compétences : Management / Projets



Garant de la qualité et de la performance

Développement des hommes

Projets techniques (ex: implantation de cuve de fabrication) et organisationel (ex:Mise en place du travail en équipe et astreinte)

Définition des moyens techniques et humains

Elaboration et suivi budgétaire

Mesure et amélioration des résultats

Pilote de processus dans le cadre du Management de la qualité (Iso 9001)

Green Belt - 6 SIGMA

Anglais courant



Mobilité nationale et internationale



Mes compétences :

6 SIGMA

Anglais

Chimie

Cosmétiques

CPIM

Logistique

Luxe

Maintenance

Management

Préparation de commande

Production

Qualité

Technique