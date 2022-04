Florence DARMON

Titulaire d'un bac professionnel bureautique et secrétariat, j'ai exercé la fonction de secrétaire/assistante, pendant plus de 10 années d'expériences dans divers dommaines d'activités, d'abord en secrétaire d'agence d'emploi (élaboration des contrats de travail et des paies) puis chez le n°1 des assureurs, (accueil des clients, conseils et prévention sur les contrats autos et habitations, gestion des sinistres), mais encore au siège d'une école de conduite française (plannification des formations) et enfin dans la grande distribution du bricolage (vérification et règlements des factures fournisseurs, rédaction et gestion du courrier, l' organisation des déplacements, transmettre des informations.)