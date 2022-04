Florence DE CASANOVE

Savez vous que 7 recrutements sur 10 sont jugés difficiles par les recruteurs ( Source Apec 2013)

et qu'en 2013, plus d’une PME sur trois a abandonné un projet de recrutement. Une des raisons principales : la difficulté à trouver des profils adéquats (Source Météojob et Companeo)



PME & ETI, vous avez besoin d'un Interlocuteur RH privilégié proche des équipes, capable de mener vos projets de bout en bout



== > Parce que chacun de vos recrutements est un Projet à part entière, "duplicable" dans la méthodologie mais unique dans son essence. Il faut savoir :

* Appréhender la culture et les valeurs de l'Entreprise,

* Construire un projet autour de l'Enjeu recrutement

* Sélectionner le meilleur Candidat

* Accompagner les protagonistes de façon performante et respectueuse



== > Parce que les compétences "métiers" ne sont plus suffisantes : il faut savoir

* Trouver au delà d'un savoir-faire, le savoir-être qui correspond à l'Entreprise et ses valeurs

* Etre dans une dynamique gagnant/gagnant avec le candidat



== > Parce qu'au delà de la construction d'équipes performantes, : il faut savoir

* Consolider et pérenniser ces dernières en les aidant à se comprendre

* Capitaliser sur la différence et la valeur ajoutée de chacun



Mes compétences :

Approche directe

Conseil RH

Recrutement cadres