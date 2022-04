Florence DE FONT-RÉAULX

Bonjour à vous et merci de votre visite



Diplomée de l'ESDI (École Supérieure de Design Industriel) en 1991, je pars travailler à New-York chez DEGRIPPES-CATO en tant que designer produit parfumerie (Victoria Secret, Father and Son), puis de retour à Paris j'intègre la société THIERRY LECOULE DESIGN, toujours dans la parfumerie cosmétique, où je crée des packagings (Phas, Alain Delon, Fabergé, Jourdan, Laroche).



Arrivée à Tours en 1996 pour suivre mon mari, je décide de créer mon activité dans la stratégie de communication et participe à un stage de création d'entreprise animé par la société parisienne Omendo (ex Osmose). A la fin de ce stage le PDG d'Omendo me propose de gérer toute la communication de son groupe ainsi que d'intervenir sur des stages de création d'entreprise. C'est le début d'une nouvelle aventure qui durera 8 ans en tant que salariée et que je poursuis encore aujourd'hui en indépendante auprès des CCI, CMA et faculté.



Mais l'esprit d'entrepreneuriat est toujours présent et c'est la rencontre avec la société TERRE EXOTIQUE, épices haut de gamme, qui fait bouger les choses. Je deviens actionnaire minoritaire. Les besoins en création sont alors immenses puisqu'il s'agit de mettre en place le positionnement de la marque. C'est le déclencheur : je m'installe en free-lance dans le domaine de la communication, création graphique et plus tard dans le web. Nous sommes en 2004.



Aujourd'hui, je suis toujours indépendante et travaille en partenariat étroit avec 2 personnes aux compétences complémentaires. Mon agence s'appelle AU DESSUS DES NUAGES et nous travaillons principalement dans l'univers alimentaire, industriel et pour des sociétés de conseil. Notre expertise va de la stratégie de communication jusqu'à la réalisation de supports print et web.



En parallèle de cette activité je mène toujours une action d'accompagnement et conseil en création d’entreprise et stratégie commerciale, auprès de la Chambre de Métiers et de la faculté de Tours, puisque j'interviens régulièrement dans des séminaires ou des stages pour accompagner des porteurs de projets.



Ces 2 activités complémentaires m'enrichissent et me nourrissent. J'ai grand plaisir à les poursuivre.



Mes compétences :

Animation de formations

Coaching individuel

Ingénierie de formation

Développement commercial

Accompagnement de projet

Stratégie de communication

Design graphique

Création de site web

Community management

Webmarketing