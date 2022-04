Florence DE FROIDEFOND

J'ai créé Comspoc, solution de communication dédiée aux petites structures : elle propose des outils de communication adaptés aux petites et moyennes entreprises, aux start-up, aux artisans, aux associations, aux professions libérales... et aussi pour des projets personnels...



Personnalisation, écoute des besoins, réflexion commune dans un esprit d'échanges, réactivité, créativité, expertises diversifiées : les petites structures ont besoin de communiquer mais n'ont souvent ni le temps ni les moyens d'y accéder.



Comspoc se veut être un concentré de communication pour les accompagner…



Cette "agence" à la portée de tous est le fruit de nombreuses années d'expériences en tant que graphiste, correctrice et responsable de rédaction dans l'édition.



Mes compétences :

Création de site web

Créativité

Chaîne graphique

Flyers

Édition

Logos

Graphisme print

Conception graphique