Florence DE MONTESQUIEU

Je suis graphothérapeute, spécialisée dans :

- l'accompagnement des enfants ayant des difficultés d'apprentissage de l'écriture,

- la rééducation des enfants et adolescents présentant des troubles de l'écriture (problèmes de lisibilité, de vitesse inadéquate, de douleurs à l'écriture...).



Je débute mon intervention par un bilan de l'écriture manuscrite qui permet d'évaluer les positions (techniques d'inscription, de progression, posture globale), la croissance et l'évolution de l'écriture, la vitesse. Ces observations me permettent de déterminer des axes de travail éventuels. En accord avec les parents et l'enfant ou l'adolescent, un plan de rééducation est ensuite mis en place si nécessaire. Une orientation vers d'autres spécialistes peut-être conseillée.



En parallèle, j'interviens dans les écoles pour sensibiliser aux difficultés d'apprentissage et aux troubles de l'écriture.



Je suis formatrice en graphothérapie dans le cadre de la formation professionnelle dispensée par l'association Graphidys. J'assure des séminaires théoriques, pratiques et supervise des stagiaires dans le cadre de leur stage.



Je suis membre de l'association Graphidys, association de graphothérapeutes rééducateurs de l'écriture :



