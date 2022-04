Florence DE POMMERY

AU Canada depuis plus de 17 ans, j'ai ma Cie depuis 12 ans spécialisée en objets promotionnels.

Nous sommes les spécialistes du tatouage temporaire promotionnel au Canada pour répondre aux besoins des clubs sportifs/ compagnies/ organismes/ écoles qui veulent mettre en avant leurs logo/ mascotte/ produits / marques lors d’événements:

www.tatouage-temporaire.ca.

C'est un produit "Winner" aussi bien auprès des jeunes que des moins jeunes! Excellent rapport qualité/ prix.

J'ai une formation en marketing et communication acquise en France et aux USA.