Florence DE ROCHEFORT

Je réalise depuis plus de 25 ans : 360° : #COM #STRATÉGIE EVENT #MEDIA SOCIAL # SOURCING



• Développement de Projets et de Marques, positionnement - Contenu et Stratégie de Marques

• Digitalisation de votre communication et de vos événements (site, réseaux sociaux, blog, e-mailing)

• Stratégie et plans de com/médias Event (S’cape Evénement, EGG, Publicis LIVE, S&A Evénements, …)

• Social Média pour Spring 2018 by Publicis Live, Deauville Green Awards 2019, mais aussi pour Réalisateurs, Coachs, Associations, Agences, PMI, ...



Nouveau depuis 2018 :

• Ateliers de visibilité Com & Social Média, Ateliers pour le Festival du Livre

• Coaching pour OpenClassrooms ....



Autre prestation : Sourcing :

J'ai crée Com-e-Medias en 2013 réunissant plus de 180 Freelances Experts en Communication /CR/ Création/ Digital/ Event...

À votre écoute, bonne journée

Florence



Mes compétences :

Evénementiel

Communication

Marketing opérationnel

Trade marketing

Création de jeux

Partenariats stratégiques