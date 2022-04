Florence DE SUREMAIN

Psychologue clinicienne et hypnothérapeute, je suis installée en cabinet libéral dans le 12ème arrondissement de Paris. Je propose des suivis individuels, des formations professionnels ou l'animation de groupes d'analyse de la pratique.



J'ai travaillé plusieurs années en tant que psychologue coordinatrice d'un réseau de santé rattaché à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre: évaluations cliniques et orientations dans le service de consultations psychiatriques et le service des urgences psychiatriques; animation de formations et d'actions de sensibilisation aux troubles psychiques, animation de groupes d'analyse des pratiques, développement d'un réseau pluridisciplinaire.



Mon expérience recouvre les thématiques de l'addiction, la dépression, les troubles anxieux, les troubles de la personnalité, le suicide, le psychotraumatisme, la souffrance au travail, la thématique du deuil, de la gestion des émotions, la protection de l'enfance, l'adoption, la prévention pour la santé, l'accès aux soins psychiques.



J'ai en outre un profil recherche: élaboration d'un protocole de recherche, d'outils statistiques, mise en place de coopération scientifiques internationales, rédaction d'articles scientifiques.



Mon expérience en tant que chargée de projets me confère également des compétences dans le financement, la mise en place et l'évaluation de projets médico-sociaux, le management d'équipes de terrain, la mise en place d'une stratégie de communication et de relations publiques.



Je connais à la fois le fonctionnement institutionnel du secteur privé (associations, ONG) et du secteur public (collectivités territoriales, ambassade, CHU).