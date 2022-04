Florence DEBROUX FOUILLET

★ 11 ans d’expériences en webmarketing / réseaux sociaux (Facebook, Google+, Pinterest, YouTube...) / marketing / business development ★



★ Objectifs: accompagner les petites et moyennes entreprises, les créateurs d'entreprise, les startups et les aider à développer leur présence et leur activité sur le web grâce aux différents leviers du webmarketing... ★



Expertise Webmarketing et Ecommerce:

- Elaboration et développement des stratégies d'acquisition et de fidélisation : search marketing, affiliation, achat d'espaces, partenariats, e-mailing, campagnes CPC/CPM, dispositifs évènementiels (jeux-concours…),

- Création de contenus (sites, blogs, newsletters, réseaux sociaux...)

- Création, suivi, optimisation de campagnes SEM (liens sponsorisés) et du SEO (référencement naturel)

- Optimisation du community management (Pages et groupes Facebook, Twitter, Google+, Pinterest…)

- Gestion back-office sites e-commerce et blogs (Drupal, Wordpress)



Expertise Marketing :

- Elaboration et gestion plans marketing stratégiques et opérationnels sur plusieurs pays (grands évènementiels, animations, lancements produits, partenariats…)

- Etudes de marché, gestion de projet, développement produits, certification Ecocert et Cosmebio

- Sourcing et négociation nouvelles marques en France et à l’international

- Gestion et développement portefeuilles clients

- Formation équipes, création d’outils pédagogiques, techniques de vente

- Veille sectorielle et analyse des stratégies concurrentes et des opportunités de différenciation

- Parfaite connaissance du marché beauté (tendances, marchés, marques, circuits distribution…) en particulier les marques de niche et les marques de cosmétiques biologiques (labels, réglementation…)

- Membre du jury des Beauty Challengers Awards depuis 2010.



Références:

- L'OREAL - GEMEY-MAYBELLINE

- NATURAL GLAM, le site de conseils et de vente en ligne, dédié à la cosmétique biologique haut-de-gamme. NATURAL GLAM réunit une sélection exclusive et rigoureuse de cosmétiques biologiques haut-de-gamme: Patyka, Sentara, Doux me, Organic Luxury Cosmetics, SheerinO'Kho, Daynà, Thémis, Erbaviva, La Clarée, Fleurs Essences et Harmonie, Zvonko, Câlinesse, Hévéa...

- DOUX ME, la ligne de soin dont rêvent toutes celles qui sont en quête de produits 100% naturels et biologiques. Une marque pionnière : elle est la première marque de cosmétique à avoir affiché le label "Cosmétique Ecologique et Biologique" en France, en 2002.

France: spa Hotel Costes, Printemps Hausmann, Bon Marché (Paris), Beauty Monop (Paris, Bastia), quelques concept-stores...

International: spa Hotel Berkeley (London), UK, Danemark, Espagne, Belgique, Suisse...



