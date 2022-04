Florence DECAYEUX

20 ans d'expérience comme assistante de direction trilingue dans les domaines d'activité suivants :

Matériel médical - SSII - matériel électroportatif distribution de courant.

Rattachée à la direction générale et au key account manager, j'exerce mes fonctions avec beaucoup d'autonomie, en respectant la confidentialité et faisant preuve d'une très grande polyvalence.

Aujourd'hui je recherche un nouveau challenge qui me permettrait de faire évoluer ma carrière au travers de nouvelles responsabilités.



Mes compétences :

Organisation

Présentations PowerPoint

Développement commercial

Statistiques et graphiques

Création supports marketing

Management administratif

Négociations et suivi contrats

Tableaux de bord

Marketing

Langues