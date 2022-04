Florence DÉCULTOT

De formation Deug Sciences économiques, j'ai complété mon cursus par une formation d'Assistante de Direction. J'ai rapidement travaillé dans différents secteurs, différents postes. J'y ai appris à apprécier la polyvalence, la diversité des tâches. Puis par envie de stabilité, j'ai obtenu le concours de l'ANPE en 1993. J'ai évolué sur multiples projets en lien avec les demandeurs d'emploi et les entreprises. J'ai su y capitaliser ces expériences (plateforme Transport, formée MRS, Pole développement entreprises, correspondante Services à Distance, participation à la création de l'atelier "5 mn pour convaincre"...). J'ai travaillé pour le transport / logistique/ btp / commerce / grande distribution. Mon sens du service associé à ma capacité à mener des projets m'ont permis de satisfaire aux objectifs fixés par l'établissement. J'ai construit mes missions à partir de directives données en faisant preuve de créativité et d'innovation.

Aujourd'hui je travaille pour la clause Sociale.

Parallèlement à mes études et mon travail, je me suis investie dans le monde associatif par le biais de mes passions le tennis et l'équitation. J'ai pu y développer d'autres compétences qui ont trait avec l'organisation logistique d'évènements, la formation et l'encadrement de jeunes, la mise en place de projets.

Mon parcours montre une capacité d'adaptation et d'apprentissage. Dotée d'une curiosité, je suis intéressée et mobilisée par des expériences diversifiées. Je mets un point d'honneur à réussir ce que j'entreprends. Dotée d'un esprit d'amélioration continue, je recherche l'efficacité dans mon travail



Mes compétences :

Recrutement

Entretiens professionnels

Sourcing

Organisation d'évènements

Conduite de projet

Reporting

Tutorat

Conseil en recrutement