Florence DEFRADAS

Après plus d'une dizaine d'années d'expérience en qualité de chef d'équipe puis chargée d'études terrain dans des instituts de sondages, j'ai acquis de solides compétences en management d'équipes de terrain et en organisation d'études.

Suite à un parcours professionnel réussi sur Paris j'ai décidé de m'installer dans la drôme dans le but d'offrir une meilleure qualité de vie à ma famille.

Je cherche aujourd'hui à valoriser mes compétences et partager mes savoirs faire dans le domaine de la gestion d'équipe, de l'organisation et le suivi de projets.

Je suis immédiatement opérationnelle dans les domaines suivants :



Recrutement

• Rédaction d'annonces, tri des CV, réponses à candidatures, entretiens téléphoniques / face à face.

• Déclarations, suivi et mise à jour des dossiers individuels : Contrats, DPAE.

• Ajustement des effectifs nécessaires en fonction de l'activité.



Management

• Gestion de planning des équipes : remplacement en urgence, rotations, CP, absences, formations.

• Formations initiales et continues des employés.

• Contrôle du travail effectué, débriefing, accompagnement et contrôle sur le terrain.

• Suivi de l'évolution des équipiers.



Administratif et commercial

• Aide à l'établissement des contrats et des payes.

• Tenue de tableaux de bords, reporting.

• Rédaction de comptes rendus d'activité, de réunion, de manuels de méthodologies.

• Préparation des réunions, documents nécessaires, réservations de salle, envoi de convocations

• Prise de rendez-vous et suivi de satisfaction prospects



Mes compétences :

Autonomie

Prise d'initiatives

Gestion du personnel

Conception-rédaction

Aisance relationelle

Rigueur

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Reporting

Relance client

Enquètes de satisfaction

Relations clients

Déclaration d'embauche

Contrat de travail