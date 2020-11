Florence DELALEU (DELALEU)

Être à l'écoute et transmettre les clés qui permettront aux personnes de faire évoluer leurs parcours,

Développer les partenariats sur lesquels s'appuiera l'accompagnement des personnes,

Rester en veille, découvrir des approches innovantes et expérimenter de nouveaux projets.



- Esprit d'équipe, capacité d'analyse, empathie, méthode -



Mes compétences :

Accueillir les personnes

Analyser les besoins et réaliser uun diagnostic pa

Etablir un plan d'actions lié au projet de la pers

Accompagner à l'élaboration du parcours social et

Mener des entretiens individuels

Animer des ateliers collectifs

Organiser des actions collectives

Coopérer avec les partenaires

Exercer une veille informationnelle

Utiliser les outils bureautiques

Prospecter les entreprises