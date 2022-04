Florence DELANGLE CHATELET

En cette période de doute et de morosité, le consommateur est de plus en plus indécis et exigeants dans ses actes d’achat. Il devient donc encore plus important de se mobiliser autour de ses équipes opérationnelles.



Après la force technique (le produit), la force administrative, la force commerciale est de plus en plus stratégique pour les entreprises. Surtout dans un contexte hyper concurrentiel, où l’offre est supérieure à la demande et où le client est roi.



Les commerciaux ont donc de plus en plus de pression et les clients deviennent de plus en plus exigeants. Les facteurs clés de succès pour une vente se conjuguent en 3 points : le climat de confiance, la personnalisation de l'offre et le conseil. Ceci demande un bon niveau d'écoute et d'empathie, une très bonne gestion du stress ainsi qu'une bonne assertivité.



Depuis de nombreuses années, c’est mon métier et ma passion de mobiliser les compétences humaines pour mener à bien les objectifs à atteindre.



Suite à un redressement judiciaire, la dernière enseigne que j’ai intégré il y un an, vient de fermer ses portes pour cause de lourdes erreurs de gestion de son dirigeant. Je suis donc disponible immédiatement.



Mes compétences :

Développement commercial

Formation

Conseil

Vente

Marketing

Prospection

Management