Florence DELAUNAY

Professeure de Lettres/Sciences Humaines :

- Culture Générale et Expression : Manaa , BTS , à Sup de Pub, groupe INSEEC

- Techniques rédactionnelles, préparation aux concours sociaux et médicaux, Sup Santé

- E-formatrice, Tutoriel "Efficacité rédactionnelle en entreprise":http://skillbees.com/formation-expression-ecrite

Mes compétences :

Enseignement supérieur et recherche

Formation professionnelle

Écrire pour le Web