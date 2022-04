Actuellement préparatrice en pharmacie mais désireuse de réorienter, ma carrière, je souhaite pouvoir mettre en avant mes qualités humaines et professionnelles et ainsi élargir mes connaissances, à présent sur le terrain.



Mon sens du contact, ma facilité d’expression et mon expérience auprès de la clientèle m’ont permis aujourd’hui d’avoir une aisance relationnelle et les compétences requises pour exercer en tant que Commerciale. Ma pugnacité, ma force de caractère et mon ouverture d’esprit, associés à mes qualités humaines et commerciales, seraient un atout pour renforcer votre équipe.



Ma formation d’esthétique me persuade que mon profil est intéressant, pour un poste de commerciale et souhaiterais être celle qui participerait activement au bon développement, de votre entreprise, sur la région PACA.



Je me tiens à votre disposition pour convenir d’un rendez-vous afin de vous démontrer, mon envie et mes capacités à intégrer votre entreprise.



Florence Delgado





