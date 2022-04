Florence DELPLANQUE

Pluridisciplinaire, riche d’une expérience de plus de quinze ans au sein de PME et de groupes internationaux, j’accompagne avec une approche opérationnelle la Direction générale et les Directions opérationnelles dans la réalisation de leurs objectifs en France et à l’international.



Réalisations et domaines d’expertise :

- Piloter des projets transverses et stratégiques dans un cadre français et international : restructuration, acquisitions fusion de sociétés, joint-venture, mise en place de nouvelles activités à l’international…

- Encadrer la politique contractuelle et accompagner les opérationnels dans leurs négociations commerciales

- Organiser et gérer la vie sociale de sociétés françaises et étrangères

- Evaluer, prévenir les risques en droit de la concurrence, de la distribution et de la consommation

- Sécuriser les opérations marketing, promotionnelles et publicitaires

- Piloter la politique en matière de propriété intellectuelle : marques, modèles, brevets et droits d’auteur

- Faciliter la compréhension de la réglementation par les opérationnels et mettre en place des actions de formation

- Régler les litiges

- Animer et développer les compétences de l’équipe juridique



Mes compétences :

Droit des contrats

Droit de la distribution

Joint-venture

Règlement litiges

Acquisition fusion

Droit de la consommation

Restructuration

Management de projets

Assurance

Sociétés étrangères

Droit de la franchise

Droit des sociétés

Propriété intellectuelle ( marque, modèle, brevet,

Partenariats

Stratégie

Droit de la concurrence

Sociétés françaises

Management équipe

Négociation contrats

Management transversal