Florence DENEUVILLE

Coordinatrice dans un CFA depuis octobre 2009, mes missions principales sont partagées entre la gestion administrative et l'animation du CFA : interface avec les entreprises pour les recrutement, de l'accompagnement information des candidats potentiels et des entreprises, administration du site internet et de la base de données, gestion financière



Mes compétences :

Documentation technique

Animation d'ateliers

Conception-rédaction

Relations clients

GED

Relation fournisseurs