Florence DERAED

Depuis le début de mon parcours professionnel, j’ai régulièrement occupé des postes dans le domaine de la comptabilité, la paie et l’administration du personnel, dans un premier temps au sein d’une grande société multinationale puis au sein de PME.

Depuis 9 ans, j’évoluais dans une PME en tant que comptable Unique. En relation constante, avec la direction de l’entreprise, j’étais en charge des tâches administratives, comptables et gestion du personnel. La polyvalence de mes fonctions me permettait également d’effectuer des tâches commerciales et logistiques

Comme vous pourrez le constater à la lecture de mon CV, je dispose d’une expérience de plus de 20 ans et maîtrise des domaines différents tels que la comptabilité, la gestion, la paie, l’administration du personnel ainsi que le commercial.

De plus, mon esprit de rigueur, mon sens de l’organisation et du contact humain et ma motivation sont autant d’atouts pour faciliter mon intégration au sein de votre entreprise.









Mes compétences :

Ebp compta, paye, états financiers, gestion commer

Microsoft Office

Sage ligne 100