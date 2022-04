Florence DERONCE

Attirée très tôt par les questions de société, je me suis orientée vers une filière économique avec une extension sur l'international



D'abord Responsable Marketing Europe dans une société de Transports, je me suis passionnée depuis pour le Métier du Conseil et des Etudes Marketing dans des secteurs d'intervention diversifiés, mais toujours assez complexes à cerner, auprès de cibles de particuliers, mais aussi de professionnels.



Spécialisée dans le secteur des Loisirs (Sport, Jeux, Culture, Tourisme...) depuis 2006, mon rôle aujourd'hui consiste à

- Apporter des éléments de connaissances des marchés, de leurs tendances

- Identifier et valider des solutions à des problématiques Marketing d'adaptation d'offres Produits et Services, de tarification, de ciblage, de positionnement concurrentiel, de mise en marché, de conquête, de satisfaction, de fidélisation...



Mes sujets de recherche sont centrés sur l'optimisation des Mix Marketing des Innovations de rupture, la bonne détection des insights, le positionnement de stratégies cross canal adaptées...



Mes compétences :

Conseil

Sports

Loisirs

Marketing

Sponsoring

Tourisme

Innovation

Enquètes de satisfaction

Veille stratégique

Accompagnement

Formation

Stratégie

Études qualitatives

Étude de marché

Études quantitatives

Bricolage

Culture

Parcours Clients

Expérience Clients

Insights

Design Thinking