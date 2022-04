Florence DESERT

Bonjour,

Je suis traductrice de formation, et après avoir créé et dirigé ma propre école de langues pour enfants, j'ai ensuite travaillé comme "office manager" pour diverses sociétés. J'ai ainsi installé à Genève une compagnie active dans la Formule 1, et suis en train d'installer une marque de haute-couture.

Je propose à des marques de luxe, de prêt-à-porter, de joaillerie, de décoration ... qui seraient désireuses de s'implanter à Genève de leur trouver des locaux commerciaux et ensuite de me charger de l'installation, de l'enregistrement, et éventuellement du suivi de leur société/boutique. Je dispose aussi d'un carnet d'adresses de clientèle haut-de-gamme.