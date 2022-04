Florence DIEU

Bonjour, et bienvenue sur ma page.



Native du Nord de la France, j'habite la Côte d'azur depuis 1987.



Maman de 3 grands enfants, j'ai aujourd'hui beaucoup de temps libre , et, comme j'ai toujours beaucoup aimé les mots et les gens, j'ai cherché ce que je pourrais faire afin de transformer ces deux passions, en un métier de services.



Encouragée par mes proches et mon entourage, et après avoir fait une étude de marché sur les besoins en services de ce type, j'ai décidé de mettre mes compétences relationnelles et rédactionnelles, au service des particuliers et des entreprises .



Etant pour le moment en phase de concrétisation,j''envisage d'ouvrir mon cabinet virtuel avant la fin de l'année.



D'ores et déjà, je vous propose divers services, tels que la relecture et la correction de tout type de documents (courriers, pages web, rapports, discours, Thèses, bons à tirer, publicité...).

Pour les particuliers, je les aide à rédiger et/ou à corriger leurs courriers, CV et lettres de motivation, Thèses, rapports de stage, lettres d'amour, discours, lettres de démission, et leur apporte également une assistance administrative.(démarches avec les institutions , remplissage d'imprimés....)



Un service de saisie et de sauvegarde de vos données sur une clé USB est également disponible.



Mon Cabinet étant virtuel, les entretiens préalables se font par mail et téléphone, et, selon le cas, je me déplace à domicile.



En attendant une ouverture officielle, il est possible de me rémunérer en CESU (chèque emploi service) que vous soyez un particulier ou une société. Les avantages dans ce cas, sont, d'une part une déduction fiscale de 50% des sommes payées, et, d'autre part la simplification des démarches administratives (déclaration URSSAF, retraite etc...).



N'hésitez pas à me contacter pour un conseil ou une question, je me ferai un plaisir de vous renseigner.



Florence



Mes compétences :

ADMINISTRATIFS

Administratives

Correction

Démarches administratives

Écrivain

Écrivain public

Français

Orthographe

Pages

Rédaction

Relecture

Syntaxe

Web