Florence DIF

Aprés 17 années passées au sein de l entreprise LASER COFINOGA, la volonté de donner un nouvel élan à ma carrière professionnelle, et, de m'y préparer avec des atouts supplémentaires m' a amené à opter pour une formation de " conseiller en produits d'assurance et d'épargne.

J'ai le souhait et la motivation de réaliser avec succès cette reconversion ....et d'en faire une réussite partagée avec mon employeur....