Master II en Commerce international, 2 ans d'expérience dans les achats internationaux et 1 an et

demi de vie à l’étranger (Afrique de l’Ouest et Afrique Centrale)

Expérience de la pratique du commerce avec l'Asie et maîtrise de l'anglais -

Je suis intéressée par des opportunités sur des fonctions achats ou développement commercial dans un univers

challengeant et passionnant.



Mes compétences :

textile

import-export

commerce international

logistique

Négociation

Achats

Marketing international