Florence DJEZZAR-PEQUIGNOT

Compétences :

Juridiques : Excellente maîtrise du droit privé. Spécialisation en droit immobilier et droit de la famille.



Commerciales : Commercialisation et promotion d’ouvrages. Recherche de moyens d’actions pour optimiser la rentabilité de l’activité.



Managériales : Encadrement d’équipes-projets et de prestataires. Recrutement de collaborateurs. Gestion de plannings et analyse des budgets.



Editoriales : Stratégie et conception éditoriale. Pilotage de produits éditoriaux.



Rédactionnelles : Rédaction de guides, newsletter. Relecture et corrections de textes.



Mes compétences :

Immobilier

Droit

budgets