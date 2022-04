Florence DONARIER

Je propose des séances individuelles en kinésiologie Appliquée et Éducative. Ainsi que des ateliers découvertes des mouvements Brain Gym (exercices physiques et énergétiques, utilisés en kinésiologie éducative) pour améliorer nos capacités et développer nos potentiels. Ces mouvements simples et ludiques permettent de mieux communiquer, gérer nos émotions, mémoriser, améliorer notre posture et apprendre plus naturellement.

J'exerce également la réflexologie plantaire, technique douce, associée à l’énergétique chinoise.