Florence DOUDAT

Forte d'une longue expérience dans la presse écrite (Paris Match) et sensible à l'environnement comme à la fugacité des images publicitaires,je me lance aujourd'hui dans l'innovation de la récupération!



Que deviennent ces affiches urbaines une fois la campagne (publicitaire) achevée?

Je vous propose de les retrouver, détaillées et transformées pour nos intérieurs, en luminaires aussi uniques qu'originaux!



La pléthore d'affichage publicitaire qui nous gouverne me permet indéniablement de disposer de toute la matière brute nécessaire pour donner libre court à mon savoir faire créatif.



Je réalise également des abat-jour sur mesures pour particuliers et sociétés.



Plus d'informations et collection (sans cesse renouvelée) disponibles sur le site :

http://www.florencedoudatcreations.com



N'hésitez pas à prendre contact!



Mes compétences :

Design

Développement durable

Eco Design

Éthique

Recyclage