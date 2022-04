Florence DUBREUIL RAMSKINDT

Bonjour,

Infirmière polyvalente en Hémodialyse, Néphrologie, Dialyse péritonéale et soins externe à l'hôpital de Roubaix, j'ai suivit mon mari sur la région Rouannaise ou je suis actuellement à la recherche d'un poste dans ma spécialité ou un autre service.



Mes compétences :

Soins infirmiers

Dialogue social

Nursing

Microsoft Word

Microsoft Excel

Machine de dialyse Hospal (Integra et Evosys)

Machine de dialyse Gambro (Artis et prismaflex po

Machine de dialyse Baxter (Home choise (peritonéal

Clinicom

Hémodial