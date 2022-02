Florence DUCANCHEZ

Diplômée de l'Ecole Supérieure de Commerce de Rennes avec un Master en Entrepreneuriat et Gestion d'Entreprises, et forte de mes expériences en sociétés de conseil en ingénierie et en cabinets de recrutement tant sur la partie recrutement que développement d'affaires, je suis aujourd'hui à mon compte dans un tout autre domaine : le conseil en investissement, création/optimisation/transmission de patrimoine.

Je suis à l'écoute d'opportunités liées au domaine du Recrutement, sous forme de CDD.



Mes compétences :

Gestion de centre de profits

Recrutement

Commercial

Marketing relationnel

Conseil en investissement et patrimoine

Formation

Management d'équipe

Leadership