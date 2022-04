Florence DUGENET

Avocat au barreau de Tours depuis 1995 (date de prestation de serment), j'exerce mes fonctions en cabinet individuel depuis 2000 après avoir travaillé en qualité de collaboratrice dans deux cabinets différents (judiciaire et juridique).



Mes domaines d'intervention sont essentiellement le droit des personnes, le droit de la famille et de l'enfant mais également le contentieux touchant au droit de la consommation, le droit de la santé ou encore le droit pénal.



Je privilégie les relations avec ma clientèle en cherchant à lui procurer avant tout une écoute et à mettre à sa disposition mon expérience, mes compétences et la confidentialité nécessaire au traitement individualisé de chaque dossier.



Mes compétences :

Ecoute

Intuition

Perseverance