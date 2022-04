Florence DUMOUSSEAU

Diplôme Grande Ecole (Master in Management), Majeure Finance de l’EDHEC.

Différents stages dans le domaine de la Finance et de l’audit auprès de:

-Calyon, (Lille) en tant qu’assistante de chargé d’affaires,

-Eurotitrisation, (Paris) société de gestion de Fonds Commun de Placement en tant qu’assistante analyste crédit,

-Mazars, (Naples) en tant qu’auditeur junior.

Actuellement auditeur financier chez Mazars depuis septembre 2008.

Bilingue italien et anglais et espagnol courants.

Séjours à l’étranger : Libye, Jordanie.



Mes compétences :

Anglais

Audit

Banque

Espagnol

Finance

Italien

Titrisation