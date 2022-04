Florence Dupont

180 Route de la Rente

33570 Petit Palais et Cornemps

Belote88@gmail.com



Bonjour,



J'ai 28 ans et je recherche pour la rentrée un employeur pour un contrat en alternance de un an en tant que chargée de mission en Oenotourisme.



Je recherche dans toutes sortes de structures pouvant répondre à cette offre:



-Châteaux

-Caves

-Magasins

-Camping

-Office de tourisme

-Etc...



Je recherche dans un périmètre autour de Saint Emilion : Libourne, Montagne, Monpton Menesterol etc...



J'ai un niveau baccalauréat général.

Je souhaite faire cette formation dans le but d'une reconversion dans le domaine en plein expansion de l'oenotourisme.



J'ai le permis B ainsi qu'un véhicule.

N'hésitez pas à me contacter pour davantage de renseignements.





Je vous remercie,





Florence Dupont



Mes compétences :

Animation

Travail en équipe

Analyser écouter réfléchir agir