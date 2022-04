Florence DUPUIS

Je vous présente L'Association ONTPE (Organisation Nationale des Très Petites Entreprises) en quelques mots:



Depuis sa création en 2009, l’ONTPE a pour ambition de devenir l’organisation patronale des TPE.



Nous avons pour vocation d’accompagner les entrepreneurs de moins de 20 salariés de la création de leur entreprise, de contribuer à leur croissance, et les accompagner dans la pérennisation de leur société.



L'ONTPE est une association n'ayant aucune connotation politique.



Sous l'égide de la loi Européenne de la micro-entreprise, l'ONTPE est une Organisation Patronale pour les Entreprises de 1 à 19 employés.



La seule politique de l'ONTPE est : la Très Petite Entreprise.



Avec une représentativité nationale, elle défend toutes les TPE par la mutualisation de compétences.

Avec une connaissance du terrain et de la complexité quotidienne que ces entreprises affrontent quotidiennement, l'ONTPE dispose aujourd'hui d’un réseau de 14 régions dotées de personnes expertes dans divers domaines (comptabilité, juridique, bancaire, formation, marketing, gestion, etc..), pouvant répondre ainsi aux doléances des TPE.



NOTRE BUT:

Nous rassemblons des Hommes et des femmes de tous milieux professionnels, pour nos bureaux départementaux, afin de mutualiser leurs compétences et les proposer aux TPE de leurs régions.

En quelques mots, un réseau social professionnel de terrain, compétent et actif à votre disposition, dans votre ville et représentatif au national.



9 RAISONS DE REJOINDRE L’ONTPE



• La première qui est Capitale pour nous Tous, est de se regrouper : L'Union fait la Force

• Etre informé en temps réel grâce aux équipes en région : Gain de temps et d’efficacité

• Avoir son réseau Internet RSE : Permettant de joindre non seulement ses responsables régionaux mais aussi communiquer en direct:

• Etre entendu et défendu : Faire valoir vos intérêts et votre opinion

• Disposer de conseils juridiques personnalisés : pour défendre au mieux votre entreprise

• S’engager pour sa profession : un acte responsable pour faire reconnaître son secteur d’activité

• Bénéficier de tarifs groupés : pour baisser vos charges fixes et vous concentrez sur votre CA

• Sortir de l’isolement : échangez avec d’autres professionnels, partagez vos expériences et dynamisez votre entreprise, développez votre activité.

• Bénéficier d’une assurance chômage pour les dirigeants



Nous défendons vos intérêts !



ETRE MEMBRE DE L’ONTPE C’EST AUSSI :

➢ Représenter et cultiver sa spécificité professionnelle

➢ Devenir acteur pour sa profession, et bénéficier d’avantages exclusifs

➢ Participer à un projet commun au service de chacun

➢ Participer aux AG et contribuer aux orientations stratégiques de votre organisation patronale.



Pour tous renseignements complémentaires, n'hésitez pas à me contacter par:

Tél: 06.03.08.21.35

Mail: comptabilite@ontpe.org



Permanence Mairie à la Maison des Associations de Bergerac

Centre Jules Ferry

5 Place Jules Ferry

24100 BERGERAC

Le 2 ème et 4 ème Mercredi de chaque mois

De 10 H à 12 H







