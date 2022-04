Conseillère indépendante en bien-être et beauté, ainsi qu'en marketing relationnel, je vous offre la possibilité d'un revenu complémentaire, ou de carrière. Pour cela rendez-vous sur le site :Array pour prendre connaissance du concept du travail à domicile et si vous désirez en savoir plus, je vous laisse vous inscrire et me faire une demande d'information.

Bien cordialement.

Florence Durieux



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint