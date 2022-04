Florence DUVERNE COLLIGNON

Attaché principal territorial, ma carrière est orientée " Ressources Humaines -Formation " à la DRH du Conseil Général des Yvelines (1986-1990 :responsable des affaires financières et de la paye) puis des Pyrénées Orientales (1991-1995 : responsable formation , recrutement , CTP), avec une expérience de Secrétaire Générale d'une commune de moins de 5000 habitants (1996-mai 1998).

De juin 1998 à juin 2011, j'ai développé mes compétences financières et surtout en ingéniérie de formation au sein de la la délégation Grande Couronne du CNFPT, au service des agents des collectivités des 4 Départements de la Délégation (préparation concours et formation initiale ) et de 44 collectivités des Yvelines (accompagnement de projets , montage d'actions de formation en intra ou intercommunales). En disponibilité du 1er juillet 2011 au 3 février 2013 pour suivre mon conjoint, je suis recrutée à la délégation PACA du CNFPT depuis le 4 février 2013, en qualité de conseillère formation en charge des domaines "Enfance , Animation, Jeunesse" et " Social" jusqu'au 20/11/2016 puis du domaine juridique à compter du 21 novembre 2016.



Le poste de conseiller formation mobilise des qualités relationnelles, d'organisation, d'adaptation et de réactivité.



Mon sens du service public, du travail en équipe, mes qualités de rigueur et mon expérience professionnelle me permettront de m'adapter à de nouvelles missions.



FORMATION (Université René Descartes Paris V)

1983 : DEA en droit du développement

1982 : Maîtrise en droit public



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement de projets

Animation

Animation de réseaux

Conception

connaissance du pack office

Conseil

Formation

Informatiques

Ingénierie

Ingénierie de formation

Juridique

Microsoft Excel word

Microsoft Pack Office

Pack office windows

Pilotage

Pléiades

Suivi de tableaux de bord

Tableaux de bord

Veille

Veille juridique