Florence ECHENAY

Diplômée d'Audencia, professionnelle des RH depuis 15 ans, j'ai exercé à la fois en cabinet conseil puis en entreprise en tant que consultante, chef de projet et manager en Développement RH. Au service de transformations des organisations, j'ai mené de nombreux projets RH de développement des compétences, notamment du leadership, mais aussi conçu et déployé des processus RH dans des structures matricielles en France et à l'international.

Passionnée par le Développement RH, convaincue que c'est un facteur de compétitivité, de différentiation et d'épanouissement, je participe chez Euralis à la conception et à la mise en oeuvre de notre Politique Humaine et Sociale, ambitieuse et porteuse de nos valeurs et nos exigences.



Rejoignez nous en candidatant sur le site :

http://www.euralis.fr/candidats/offres-demplois/





Mes compétences :

Développement rh

MBTI

Talent Management

Formation

Recrutement