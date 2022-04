Florence ELOMO

PARCOURS PROFESSIONNEL



Grâce à ma licence en communication, j'ai travaillé comme Assistante en communication.



J'ai aussi occupé des postes dans les télécommunications mais de manière épisodique pour financer mes études.



Depuis 2003, je me suis tournée vers le journalisme en travaillant dans des médias sur Internet, en effectuant une Formation en journalisme au Canada et des stages (RTBF, France Inter)



Actuellement, je suis pigiste dans un magazine.



LOISIRS



Voyages : J'adore voyager (même quand mon porte-monnaie crie au secours!) Italie, Afrique, Canada et là où mes pas me guideront.



Gastronomie : La plus grande richesse pour moi est de pouvoir déguster tous les plats (enfin presque tous...) du monde! Alors de la gastronomie française en passant par la cuisine camerounaise, italienne, japonaise Vive les mélanges!



Mes compétences :

Luxe

Vive d'esprit

Voyages