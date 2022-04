Florence ERISMANN-AUREL

Les qualifications et certifications de l'OPQTECC offrent de nombreux avantages aux économistes de la construction et aux programmistes.

Gages de qualité, elles servent aussi les intérêts des donneurs d'ordre (maitre d'ouvrage, architectes, entreprise...)

Les Cahiers experts du Moniteur donnent la parole à l’OPQTECC

https://www.opqtecc.org/cahiers-experts-moniteur-opqtecc_4_1_134.html



Votre entreprise est qualifiée ou vos collaborateurs et vous sont certifiés OPQTECC ? Vous souhaitez faire reconnaître vos compétences professionnelles par un organisme reconnu ? Alors retrouvez le dernier « Cahier experts » du Moniteur consacré à la reconnaissance et aux évolutions des compétences des économistes de la construction et des programmistes.



L’OPQTECC vous permettra de mieux comprendre le fonctionnement des qualifications et des certifications professionnelles issues de sa nomenclature. Vous y découvrirez leur cohérence avec les évolutions du métier, dans un contexte qui nécessite toujours plus de réactivité.



Dans ce document de référence, l’OPQTECC répond à 40 questions majeures que se pose la profession : « Pour un donneur d’ordre, quel est l’intérêt de travailler avec une entreprise qualifiée ou avec un collaborateur certifié ? », « Mission économique en maîtrise d’œuvre : quelles sont les compétences identifiées ? », « La procédure est-elle la même pour se qualifier et se certifier ? », etc.



N’hésitez pas à découvrir ce Cahier experts, véritable guide pour vous accompagner dans toutes vos démarches déjà distribué à 46 000 exemplaires aux abonnés du Moniteur, aux membres de l’AITF et aux économistes de la construction présents au Congrès de l’Untec.



