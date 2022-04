Florence ETIEVE

Actuellement stagiaire en tant qu'assistante commerciale au sein de la Direction du commerce international et de la logistique de l'entreprise russe Wood Bag (spécialiste de la livraison de produits depuis/vers la Chine et la Russie), j'ai développé grâce à ce poste des compétences telles que la création complète de contrats internationaux (calculs des coûts, droits de douane, taxes et marges, packing list, devis, facturation), la prospection électronique...



✽ Ce stage fait suite à l'obtention de ma licence Langues Etrangères appliquées, diplôme bac +3 destiné à former les étudiants aux langues étrangères et matières d'application professionnelle (comptabilité, marketing international, bureautique, etc) afin d'accéder aux métiers du commerce international, assistanat de direction, interprétariat...



▻ Ces dernières expériences et formations ont éveillé mon intérêt pour le commerce international, un domaine toujours parsemé de challenges, défis à relever, rencontres, nouveautés...



✽ Cependant, mon intérêt ne se limite pas seulement à cela : les différents aspects de ma personnalité m'orientent naturellement vers les relations humaines. En effet, je sais utiliser mon empathie, mon enthousiasme et ma diplomatie (ainsi que les compétences acquises lors de mon BTS NRC) afin de construire des relations fortes et durables, ce qui me dirige naturellement vers des activités professionnelles qui impliquent une forte proximité avec les clients / collaborateurs / partenaires.



✽ Disponible dès mon retour en France le 18 août 2016, je suis actuellement en recherche active d'un emploi, et ouverte à toute opportunité dans les domaines précédemment évoqués.



Mes compétences :

Travail en équipe

Diplomatie

Empathie

Relations clients

Organisation

Communication

Facturation

Réalisation de devis

Mailing

Emailing

Microsoft Office

Prospection

Bureautique

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel 2010

Administratif

Microsoft Word 2010

Assistanat commercial

Suivi commercial et administratif

Marketing relationnel

Relationnel

Traduction anglais français