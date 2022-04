Florence ETONG

Je suis titulaire d’une licence en Lettres Bilingues (Français/Anglais), obtenue à l’Université de BUEA et d’un master II Recherche en communication sociale obtenue à l’université de Douala.



J’ai exercé comme stagiaire en communication dans la société d’Hygiène et Salubrité du Cameroun (HYSACAM). J’ai également exercé comme assistante de direction dans la compagnie APP TIMBER AFRICA.

En ce moment, j’occupe le poste de Responsable Communication dans la société OUTDOOR, une société spécialisée dans la Communication BTL (Marketing Opérationnel).



De nationalité camerounaise et ayant une bonne maîtrise de l’anglais, je suis considérée dans mon milieu comme une personne dynamique, disponible, facile d’adaptation. Au travers de ma jeune expérience professionnelle, j’ai développé un esprit d’écoute et j’ai acquis de l’aisance dans le travail d’équipe.



J’ai malheureusement des faiblesses que je considère comme des atouts à certains moments. J’aime travailler sous pression, être à l’écoute permanente de tout un chacun, je suis sensible aux critiques.



Mes compétences :

Publicité

Community management

Communication

Marketing