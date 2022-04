Florence FABREGA

Collaboratrice du CREDIT FONCIER depuis 1993 après avoir testé les domaines paramédicaux en clinique privée et le négoce indistriel en PME , j'ai eu l'opportunité de travailler successivement au développement du Réseau commercial du "Spécialiste du prêt Immobilier" sur les régions "Normandie, Bourgogne, Ile et de France, PACA et Grande Aquitaine" en occupant des postes essentiellement liés à la vente et au service clients et partenaires. Actuellement Directeur de l'Animation Commerciale du réseau France (200 agences salariées et indépendantes) , rattachée à la Direction des Particuliers et responsable de 25 collaborateurs sur tout le territoire national.

Mon ambition quotidienne : Avoir Envie et donner l'Envie

Mes passions pro : Vendre, partager le savoir, entrainer, amener au succès, organiser

Ma citation du moment : « Le succès n’est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès. Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez. » Albert Schweitzer



Mes compétences :

Management

Leadership

Vente

Pilotage de la performance

Techniques de vente

Développement commercial

Relations clients

Organisation

Process

Accompagnement commercial

Relationnel

MANAGEMENT/LEADERSHIP/DEVELOPPEMENT COMMERCIAL/ORG